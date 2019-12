in foto: Immagine di repertorio

Pioggia e temporali sono previsti su Roma per lunedì 2 dicembre, secondo le previsioni meteo. Sulla Capitale dunque una nuova ondata di maltempo porterà pioggia intensa e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha emanato un bollettino nel quale raccomanda la massima attenzione attenzione a causa delle "condizioni avverse che previste a partire dal mattino di domani 02 Dicembre 2019 e per le successive 18-24 ore, quando ci saranno precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Previsioni meteo Roma 3 dicembre: ancora temporali

La situazione non dovrebbe mutare nemmeno nella giornata di martedì 3 dicembre quando secondo le previsioni meteo le piogge su Roma saranno "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati". Verso sera però la situazione dovrebbe migliorare lasciando spazio a un cielo principalmente nuvoloso Per quanto riguarda le temperature invece le massime registrate non supereranno i 17 gradi mentre le minime non scenderanno sotto i 15 gradi, lo zero termico invece si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud.