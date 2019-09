in foto: foto di repertorio

Arrivano i temporali. Le previsioni del tempo per oggi, giovedì 19 settembre, parlano chiaro: a Roma la giornata sarà caratterizzata da instabilità diffusa, soprattutto nel corso della mattinata, con temporali anche forti, ma brevi, su molte zone della città. Le piogge, però, saranno passeggere, perché già da venerdì dovrebbe tornare il sole e fino a domenica, seppure con annuvolamenti, non dovrebbe piovere.

Previsioni meteo Roma oggi 19 settembre

I temporali sono previsti soprattutto nel corso della mattinata e fino all'ora di pranzo. Possibili residui piovaschi nel corso del pomeriggio, con un miglioramento dopo le 20. Le temperature massime sono in netto calo e non supereranno i 26 gradi nelle ore più calde della giornata. Stabili le minime, intorno ai 19/20 gradi. Il bollettino meteo della Protezione civile della Regione Lazio parla di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sui settori orientali e settentrionali. La protezione civile ha diffuso un'allerta di codice giallo per temporali valida dalle prime ore della giornata di domani, 19 settembre, e per le successive 18/24 ore.

Previsioni meteo domani

Come detto la giornata di domani dovrebbe essere caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Nuvole previste in mattinata e nel primo pomeriggio, poi il cielo dovrebbe tornare sereno. Stabili intorno ai 27 gradi le temperature massime, mentre le minime scenderanno anche al di sotto dei 17 gradi nel corso delle ore notturne.