Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 19 giugno registrano cielo poco nuvoloso, con precipitazioni assenti e temperature comprese tra i 15 e 25 centigradi. Ad attenderci una tregua al maltempo, in questo mese piovoso che porta con sé l'arrivo dell'estate in calendario per sabato 20 giugno. Sarà un venerdì con ancora qualche nube, ma che lascerà il posto ad ampie schiarite, facendoci ben sperare. È infatti in atto un miglioramento del quando metereologico dopo la fase fortemente perturbata che ci ha accompagnato nei giorni scorsi, portando forti piogge e temporali, con bombe d'acqua in città, che hanno provocato allagamenti. Oggi i valori si manterranno ancora invariati, per poi aumentare nel corso del fine settimana, dove si attendono picchi di 29 e 30 centigradi, rispettivamente nelle giornate di sabato e domenica. L'occasione ideale per godersi qualche ora di sole all'aria aperta, per passeggiate in città, per una gita fuori porta o al mare. A partire dalla prossima settimana arriverà l'anticiclone, con l'arrivo di una corrente d'aria calda proveniente dalle Azzorre, che farà alzare la colonnina di mercurio, tuttavia le temperature si manterranno piuttosto miti.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 19 giugno

Domani, venerdì 19 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano poche nubi in cielo. Nel dettaglio, sulla Capitale , il cielo sarà sereno di notte, con nubi sparse al mattino, cielo poco nuvoloso di pomeriggio e di sera. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi del Lazio, dove il tempo sarà generalmente bello, con precipitazioni assenti. Temperature comprese tra 15 e 29 centigradi.

Le previsioni del meteo per sabato 20 e domenica 21 giugno

Il weekend che ci attende sarà all'insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su Roma e su tutto il territorio del Lazio. Sabato 20 giugno sulla Capitale brillerà indisturbato il sole, che vedrà il passaggio di qualche innocua nube transitoria. Tempo bello anche sugli altri capoluoghi del Lazio. Stesso discorso vale per domenica 21 giugno, quando le previsioni del meteo promettono cielo sereno, sole e temperature comprese tra 16 e 30 centigradi.