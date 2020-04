Le previsioni del meteo a Roma per il 18 e 19 aprile registrano sole e caldo sabato, pioggia domenica, con temperature che arriveranno a sfiorare i 25 centigradi. Ad attenderci un weekend ‘bollente' con valori al di sopra della media stagionale. Ciò, come spiegano gli esperti, lo dovremo all'alta pressione in transito sull'area del Mediterraneo, che sta portando tempo bello e soleggiato. Anche la colonnina di mercurio, dopo la discesa registrata nei giorni scorsi, ricomincerà a risalire, con valori praticamente estivi. Nel fine settimana in particolare, masse d'aria umide arriveranno a lambire l'Italia e le regioni centrali, portando caldo, ma anche nubi, specialmente sul versante tirrenico. Le temperature registreranno un aumento anche durante la notte.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 18 aprile

Sabato 18 aprile le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano bel tempo in prevalenza per tutto l'arco della giornata. Nel dettaglio a Roma il cielo sarà coperto di notte e al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e di nuovo coperto di sera. Si segnalano foschie mattutine. Tempo stabile anche negli altri capoluoghi della regione, cielo sereno su Rieti e Frosinone, poco nuvoloso su Viterbo e Latina.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 19 aprile

Domenica 19 aprile le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello, con possibili isolate piogge. A Roma sono previste deboli precipitazioni di notte e nuovamente di sera, mentre il resto della giornata il tempo si manterrà stabile, piacevole e soleggiato, con il transito di qualche nube. Stesso discorso vale per gli altri capoluoghi di provincia, con precipitazioni in vista alternate a schiarite.