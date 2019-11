Le previsioni meteo a Roma per la settimana che va da oggi, lunedì 18 fino a domenica 24 novembre registrano ancora maltempo, con pioggia e temporali sulla Capitale e sul Lazio. Come rendono noto gli esperti de IlMeteo.it, il quadro metereologico continua a rimanere fortemente perturbato, a causa di una nuova ondata di maltempo che imperverserà sull'Italia, agevolata dal vento di Scirocco che soffierà ancora sul nostro Paese. Le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 12 e massime di 16 centigradi, previsto un leggero aumento nel corso del prossimo fine settimana. Oggi la Capitale si è svegliata nuovamente sotto alla pioggia, ma il cielo si è aperto nel corso della mattinata, con poche nuvole e sole. Ma nel corso del pomeriggio e in serata è previsto un nuovo peggioramento, che si protrarrà nel corso della prossima settimana.

Le previsioni meteo Roma 18-24 novembre

Previsioni meteo per domani, martedì 19 novembre

Martedì 19 novembre le previsioni meteo a Roma e nel Lazio registrano l'arrivo di una nuova perturbazione che si abbatterà sulla nostra Regione, in particolar modo sul versante tirrenico, portando abbondante pioggia. Il meteo prevede temporali diffusi in tutti i capoluoghi di provincia, pioggia a Rieti.

Previsioni meteo Roma mercoledì 20 novembre

A partire da mercoledì 20 novembre il Lazio e le regioni centrali godranno di una breve pausa dal maltempo che tuttavia durerà ben poco. Si tratta di una tregua destinata a non protrarsi nel tempo, che vedrà l'allontanamento di un primo vortice ciclonico e l'avvicinarsi di uno nuovo. A Roma infatti cadranno piogge isolate alternate a schiarite, così come a Frosinone, Latina e Rieti.

Previsioni meteo Roma giovedì 21 novembre

Giovedì 21 novembre vedrà il ritorno di una nuova ondata di maltempo, con precipitazioni anche a carattere temporalesco, con forte pioggia sull'area tirrenica. Le temperature subiranno un lieve calo anche in città, comprese tra minime di 13 e massime di 15 centigradi.

Previsioni meteo Roma venerdì 22 novembre

Venerdì 22 novembre il quadro metereologico continuerà ad essere fortemente perturbato, mantenendo il Lazio nella morsa del maltempo. Previsti temporali a Roma, Frosinone e Latina, pioggia debole a Viterbo e Rieti.

Le previsioni meteo Roma per il weekend del 23 e 24 novembre

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 23 e domenica 24 novembre registrano ancora maltempo su tutta la regione. Forse è ancora presto per dirlo con certezza e come avvertono gli esperti, dovremo attendere probabilmente ancora qualche giorno per capire se riusciremo a godere di qualche ora di sole nel fine settimana.