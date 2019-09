Sole e caldo sono le previsioni meteo Roma per martedì 17 settembre. Oggi il tempo sarà bello sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio, con temperature che si attesteranno al di sopra della media stagionale. Previsioni in linea a quelle registrate nei giorni scorsi, grazie all'influenza dell'anticiclone delle Azzorre e africano, che hanno portato aria calda, concedendoci l'ultimo vero colpo di coda dell'estate. Come previsto dagli esperti, il tempo è rimasto bello almeno fino all'inizio di questa nuova settimana, con massime fino a 30 centigradi. Tuttavia le condizioni meteorologiche potrebbero subire a breve un repentino cambiamento, con un netto calo delle temperature, che preannunceranno un anticipato arrivo dell'autunno.

Previsioni meteo Roma oggi, 17 settembre: ancora sole e caldo, ma per poco

Oggi il sole splenderà su Roma e sul Lazio e farà ancora molto caldo. Cielo sereno su tutti i capoluoghi, su Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Parziali annuvolamenti potrebbero verificarsi nel corso del pomeriggio. La colonnina di mercurio oscillerà tra minime di 14 e massime di 30 centigradi nella Capitale, mentre altrove non supererà i 28-29 centigradi, ma farà comunque molto caldo. Condizioni meteorologiche che, sebbene ci facciano percepire che l'estate sia ancora in corso, dureranno ancora per poco. Pronti dunque a riporre di nuovo i costumi nell'armadio, dopo un fine settimana trascorso in spiaggia per gli ultimi bagni della stagione.

Previsioni Meteo Roma domani

Le previsioni meteo registrano un parziale cambiamento a partire da domani, quando correnti via via sempre più fredde provenienti dalla Russia inizieranno ad avvicinarsi al nostro Paese. Nei prossimi due giorni l'aria fredda inizierà a lambire le regioni del Nord e della costa adriatica, per poi arrivare a toccare anche le zone centrali. Ma entro la fine della settimana avverrà un decisivo cambiamento che ci catapulterà in pieno autunno, accompagnato da un crollo delle temperature che scenderanno fino a 10 centigradi.