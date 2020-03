Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 17 marzo registrano tempo bello con sole e temperature in aumento. Mancano pochissimi giorni all'ingresso ufficiale della primavera 2020, che i romani, come il resto degli abitanti del Lazio e della popolazione italiana, trascorrà in casa, a seguito del nuovo decreto del governo per contenere la diffusione del coronavirus. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, l'arrivo del bel tempo e del caldo è favorito dall'influenza dell'alta pressione che si sta gradualmente avvicinando al nostro Paese regalandoci un tempo più stabile e con un clima mite e che ci consentirà presto di indossare le maniche corte. Nei prossimi giorni infatti, la colonnina di mercurio salirà fino a raggiungere punte di 20 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 17 marzo

Tra lunedì e martedì le previsioni del meteo a Roma registrano la presenza sempre più evidente di un anticiclone che porterà ad un generale ed ulteriore miglioramento delle condizioni meteo e le temperature cominceranno timidamente a dare segnali positivi soprattutto durante il giorno. Nella Capitale si attendono valori compresi tra 7 e 19 centigradi. Bel tempo anche negli altri capoluoghi del Lazio, con poche nubi in cielo.

Le previsioni del weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend registrano un progressivo cedimento dell'alta pressione. Già da venerdì inizieranno a lambire l'Italia e il Lazio masse d'aria meno miti e più umide, con un conseguente nuovo e generale calo termico. Ancora presto per dare informazioni esatte ma per sabato 21 marzo si prevedono poche nubi su Roma, Rieti, Latina e Frosinone, cielo sereno su Viterbo. Domenica 22 marzo il cielo sarà sereno su Roma, latina, Rieti e Frosinone, con nubi sparse su Viterbo.