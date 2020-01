Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 17 gennaio registrano nubi sparse e temperature in lieve aumento. Come si attendono gli esperti de IlMeteo.it, la giornata di domani segnerà una svolta del quadro meteorologico, con un progressivo peggioramento, a causa della perdita d'influenza dell'alta pressione che lascerà spazio ad una corrente nord-atlantica. Ciò consentirà il ritorno del maltempo, con pioggia e temporali, un netto cambiamento dopo le prime due settimane di gennaio all'insegna del sole e del bel tempo. Sulla Capitale e sul Lazio le precipitazioni arriveranno a partire dalla serata di venerdì e nella giornata di sabato. Il weekend del 18 e 19 gennaio sarà infatti caratterizzato da una forte instabilità.

Le previsioni meteo Roma per domani, venerdì 17 gennaio

Domani le previsioni del meteo a Roma registrano nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra minime di 3 e massime di 13 centigradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso anche sugli altri capoluoghi del Lazio, con possibili precipitazioni in serata mentre il sole continuerà a splendere indisturbato su Frosinone. I venti saranno deboli o moderati.

Le previsioni meteo a Roma per sabato 18 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend del 18 e 19 gennaio registrano l'arrivo di una nuova perturbazione, con piogge e temporali sparsi nel territorio del Lazio. Sabato sulla Capitale si attendono nubi sparse, con piogge isolate. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 5 e massime di 15 centigradi, in lieve aumento. Pioggia alternata a schiarite su Frosinone, Latina e Viterbo, mentre a Rieti sono previsti temporali.

Le previsioni meteo a Roma per domenica 19 gennaio

Domenica 19 gennaio il meteo sarà all'insegna dell'instabilità, con possibili piogge sul territorio del Lazio. A Roma si registrano nubi sparse con temperature comprese tra 2 e 12 centigradi.