in foto: Foto di repertorio

Lunedì 16 settembre e martedì 17 settembre saranno due giornate caratterizzate da sole e temperature estive per quanto riguarda la città di Roma e in generale tutto il Lazio. Poi però arriverà una corrente d'aria fredda che potrebbe anche non portare nuvole e piogge sulla Regione, ma sicuramente causerà un calo netto delle temperature. Oggi e anche domani le temperature massime toccheranno i 30 gradi nelle ore più calde della giornata, mentre le minime, nelle ore notturne, sfioreranno i 16 gradi.

Previsioni meteo Roma oggi, 16 settembre: un'altra giornata estiva

La giornata di oggi, come detto, sarà caratterizzata da bel tempo e temperature estive. I meteorologi prevedono cielo sereno su tutte le regioni del Centro con qualche addensamento serale soprattutto nell'entroterra toscano. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in leggero aumento sui rilievi della Sardegna e stazionarie nelle altre regioni. Venti deboli orientali sulla Sardegna. Mosso il Canale di Sardegna, da poco mosso a mosso il Mar di Sardegna.

Previsioni Meteo Roma domani

Come detto le previsioni per domani, martedì 17 settembre, saranno pressoché identiche a quelle di oggi. Cambierà tutto, almeno per quanto riguarda le temperature, nella giornata di mercoledì con l'arrivo di aria fredda dalla Russia che provocherà un crollo termico anche di 10 gradi in alcune regioni. Il maltempo, però, dovrebbe soltanto sfiorare il Lazio e per il momento non sono previste precipitazioni per tutto il resto della giornata, ma solo un calo netto delle temperature (anche di 5/6 da giovedì in poi). I forti venti in arrivo dovrebbero assicurare bel tempo sulla regione almeno fino al prossimo fine settimana (che però sarà caratterizzato da giornate molto più fredde rispetto allo scorso).