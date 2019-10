in foto: pioggia a Roma – foto di repertorio

Previsioni del tempo su Roma e sul Lazio. Dopo i temporali previsti per la tarda serata e per la notte di oggi, martedì 15 ottobre, nella mattinata di domani potrebbero verificarsi altre precipitazioni, ma soprattutto nel corso della mattinata. In seguito dovrebbe tornare il sereno sulla città di Roma e progressivamente sul basso Lazio. Per quanto riguarda il Viterbese, il passaggio del fronte perturbato dovrebbe esaurirsi già nella serata del 15 ottobre. Per domani il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio parla di precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio sui settori orientali e meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Molto mossi i mari.

Le previsioni per Roma: sereno giovedì e venerdì

Previsto tempo sereno o poco nuvoloso nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre dovrebbe arrivare una nuova perturbazione nel corso del fine settimana. Sabato, ma soprattutto domenica, sono previste forti piogge su tutta la regione Lazio. In questi giorni le temperature si manterranno stabili o in leggero calo, con le massime che non supereranno i 23/24 gradi e le minime che di notte scenderanno sotto i 15 gradi.

Nel weekend una nuova perturbazione

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it "venerdì 18 si avvicinerà una nuova perturbazione, con peggioramento nel corso della giornata ad iniziare ancora dal Nord-Ovest e dai settori alpini centro-occidentali, dove potranno verificarsi già alcune precipitazioni. In anteprima il team annuncia un weekend caratterizzato da una fase di maltempo che si protrarrà poi anche nella prossima settimana". A Roma, come detto, la nuova perturbazione dovrebbe arrivare nel corso della serata di sabato.