in foto: (La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 maggio registrano cielo coperto o con nubi sparse. Sarà un weekend che vedrà il passaggio di una perturbazione sull'Italia, che porterà pioggia. Tuttavia, mentre le regioni settentrionali saranno colpite dal maltempo, al Centro la bassa pressione richiamerà aria calda proveniente dal Nord Africa, che porterà la colonnina di mercurio a salire al di sopra della media stagionale, registrando valori oltre i 30 centigradi. Precipitazioni assenti a Roma, mentre sono attese in altre aree del Lazio, anche se deboli, come ad esempio nel Viterbese. Maltempo in vista per l'inizio della prossima settimana, già da lunedì si attende un nuovo peggioramento, con possibile pioggia anche sulla Capitale.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 16 maggio

Domani, sabato 16 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto per tutto l'arco della giornata. Un tempo che dovrebbe mantenersi stabile, senza pioggia in vista. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 16 e massime di 24 centigradi. Situazone simile nel resto del Lazio, dove il cielo sarà coperto su tutti i capoluoghi di provincia, con pioggia debole su Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 17 maggio

Domenica 18 maggio le previsioni del meteo a Roma registrano un parziale miglioramento, con cielo coperto durante la notte, sereno al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le temperature sulla Capitale saranno in aumento e oscilleranno tra minime di 19 e massime di 32 centigradi. Per quanto riguarda il resto dei capoluoghi del Lazio nubi sparse copriranno parzialmente il cielo sopra Latina e Rieti, il sole brillerà indisturbato su Viterbo, mentre resterà ancora coperto a Frosinone.