in foto: La Presse

Sole e caldo, da fare invidia a una domenica d'estate. Sono le previsioni meteo Roma 14 settembre. Oggi le temperature sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio si attesteranno sui 30 centigradi, ben al di sopra della media stagionale. A determinarlo è un'alta pressione che gli esperti de Il Meteo.it definiscono "ibrida" , in quanto parte sarà influenzata dall'anticiclone delle Azzorre e parte da quello africano, con aria bollente che tanto ricorda gli ormai lontani mesi di luglio e agosto. Il cielo sarà sereno per tutto l'arco della giornata, con qualche leggero e sporadico annuvolamento nel corso del pomeriggio.

Previsioni meteo Roma oggi, 14 settembre: bel tempo e temperature alte

Bel tempo e temperature alte, che ci invogliano a ritirare fuori i costumi dall'armadio per concederci le ultime giornate di mare. Le previsioni per oggi ci regalano un'occasione per trascorrere qualche ora all'aria aperta, una gita fuori porta o in spiaggia. Il tempo resterà bello ovunque nel Lazio per tutto il resto del fine settimana.

Previsioni meteo Roma domani

Il tempo si manterrà bello e le temperature alte almeno fino all'inizio della prossima settimana. Una notizia ottima per gli amanti del caldo, che potranno godere ancora dell'estate, nel suo ultimo colpo di coda. I primi due giorni della prossima settimana i termometri potrebbero subire addirittura un ulteriore rialzo. Ad attenderci però un possibile cambio di rotta improvviso, che arriverà a partire da metà settimana, quando dai vicini Balcani potrebbero cominciare a soffiare venti più freschi, che arriveranno a lambire anche il nostro Paese.