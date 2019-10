in foto: foto di repertorio

Allerta gialla della Protezione Civile domani a Roma e in tutto il Lazio. A partire dal primo pomeriggio del 15 ottobre, violenti rovesci si abbatteranno sulla capitale per nove/dodici ore, creando probabilmente grossi disagi alla popolazione. Tuoni, fulmini e forti raffiche di vento rischiano di paralizzare nuovamente le città del Lazio: soprattutto Roma, che durante questi eventi viene spesso messa in ginocchio a causa del crollo di alberi, un rischio più che concreto ogni volta che piove e tira vento. Il codice giallo è è riferito a condizioni meteorologiche avverse: non vuol dire che concretamente accadrà un evento calamitoso, ma che la probabilità è molto alta. Per domani, comunica la Protezione Civile, sono previste "precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Previsioni meteo Roma 15 ottobre, violenti temporali sulla capitale

Nel caso la popolazione dovesse avere dei problemi a causa dei forti rovesci e del vento, potrà rivolgersi alle strutture comunali di competenza della Protezione Civile, che provvederanno a prestare assistenza in caso di difficoltà generate dalle condizioni meteo avverse. "La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".