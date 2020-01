Le previsioni del meteo a Roma per mercoledì 15 gennaio registrano cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Il bel tempo che non ci abbandona da inizio anno, ci accompagnerà ancora nei prossimi giorni, sulla Capitale e sul resto del Lazio. Un gennaio all'insegna di sole e freddo, ma per il momento nessuna precipitazione in vista. Ciò da una parte ci permette di godere di belle giornate e weekend da trascorrere qualche ora all'aria aperta, mentre dall'altra favorisce l'aumento dell'inquinamento in città, come ad esempio nella Capitale, il livello del particolato Pm10 è da una settimana al di sopra dei livelli consentiti dalla legge. Domani è previsto un aumento delle temperature, come riportano gli esperti de IlMeteo.it, "grazie a l'alta pressione che continuerà ad influenzare il quadro meteo-climatico su tutta l'Italia". Il tempo si manterrà tale almeno fino al weekend, mentre a partire dalla prossima settimana potrebbe subire cambiamenti.

Le previsioni meteo Roma per domani, 15 gennaio

Mercoledì 15 gennaio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano sole sulla Capitale per tutto l'arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra minime di 2 e massime di 13 centigradi. Nel resto del Lazio le minime si manterranno basse, specialmente di notte, ma con valori superiori allo zero. Nubi sparse sugli altri capoluoghi di provincia.

Le previsioni meteo Roma della settimana

La prima parte della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 gennaio sarà dominata dall'anticiclone, almeno fino a giovedì. A partire da venerdì invece l'alta pressione perderà potenza e si faranno invece spazio le umide correnti atlantiche. L'attenzione degli esperti è rivolta verso un profondo vortice nord atlantico atteso sul nostro Paese durante il prossimo fine settimana. Un cambiamento che porterà pioggia sulle regioni centrali, anche se debole.