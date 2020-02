Le previsioni del meteo a Roma per sabato 15 e domenica 16 febbraio registrano sole e temperature al di sopra della media stagionale e ancora in aumento. Ad attenderci un weekend all'insegna del bel tempo sull'Italia e sul Lazio, grazie alla permanenza dell'alta pressione. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, si tratta di un caldo anomalo con valori di 4 o 5 centigradi al di sopra della media del periodo. Nel corso del fine settimana i termometri subiranno un ulteriore lieve aumento, una rimonta dopo un venerdì di pioggia mattutina nella Capitale e di allerta meteo in alcune zone del Lazio, dove si attendono nel corso della giornata precipitazione anche a carattere temporalesco. Una brevissima fase di maltempo, che sarà spazzata via dal fine settimana. Il caldo durerà almeno fino a tutta la giornata di martedì, mentre a partire da mercoledì prossimo, irruzione di una corrente d'aria fredda proveniente dal Nord Europa provocherà un cambio repentino del quadro meteorologico e farà crollare le temperature fino a 5 o 6 centigradi.

Le previsioni meteo per domani, sabato 15 febbraio

Domani, sabato 15 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e un piacevole clima primaverile. Il sole brillerà indisturbato, regalando a romani e turisti ore calde da trascorrere all'aria aperta con passeggiate per le strade del centro storico, parchi e ville o gite fuori porta anche al mare. le temperature a Roma oscilleranno tra minime di 3 e massime di 17 centigradi. bel tempo anche negli altri capoluoghi di provincia, con cielo sereno e sole. I valori al di fuori della Capitale si attesteranno di uno di due centigradi più bassi.

Le previsioni meteo per domenica 16 febbraio

Domenica 16 febbraio il sole continuerà a splendere su Roma, con cielo sereno per tutto l'arco della giornata. Stessa situazione negli altri capoluoghi del Lazio. Le temperature si manterranno invariate, con minime di 3 centigradi nelle ore più fredde, di notte o al mattino presto e massime fino a 16 centigradi.