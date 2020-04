Le previsioni del meteo a Roma per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 aprile registrano un tempo all'insegna dell'instabilità. Il maltempo ha fatto capolino già nel giorno di Pasquetta e oggi, con cielo nuvoloso o coperto e isolate piogge. Ciò, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, a causa del cedimento dell'alta pressione e il prepotente l'avanzamento di un fronte atlantico, che porterà per un paio di giorni una pausa alla primavera, con l'arrivo di venti freddi e un calo improvviso della colonnina di mercurio. Si tratta tuttavia di una breve fase, perché nel resto della settimana, già a partire da mercoledì 15 aprile, il quadro meteorologico si manterrà più stabile, con il ritorno del sole ma con temperature più consone alla media del periodo.

Le previsoni del meteo a Roma per il 15, 16 e 17 aprile

Domani, mercoledì 15 aprile, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Le temperature si attesteranno tra minime di di 7 e massime di 19 centigradi. Situazione simile nel resto nei capoluoghi del Lazio, con cielo sereno ovunque. Giovedì 16 aprile registrano cielo poco nuvoloso sulla Capitale e sul resto della Regione, con punte fino a 20 centigradi. Stesso discorso vale per venerdì 17 aprile, quando il cielo si presenterà con nubi sparse, ma nessuna precipitazione in vista.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 18 e domenica 19 aprile

Il weekend del 18 e 19 aprile registra un tempo ancora bello o parzialmente perturbato. Sabato il cielo sarà poco nuvoloso in tutto il Lazio, con temperature in aumento, che supereranno i 20 centigradi. Domenica nell'alto Lazio e in provincia di Rieti potrebbe tornare il maltemopo, con deboli precipitazioni alternate a schiarite.