Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 14 maggio, registrano tempo stabile, con cielo nuvoloso e temperature che supereranno i 30 centigradi. Ciò grazie a un'area di alta pressione a matrice sub-tropicale, che imperverserà sull'Italia e sulle regioni centrali, con valori ben al di sopra della media stagionale. Ad attenderci un vero e proprio assaggio d'estate, mentre il caldo si attenuerà progressivamente nel fine settimana, durante il quale potrebbe tornare la pioggia. Nelle giornate di giovedì e venerdì gli esperti avvisano che il cielo potrebbe tingersi di rosso, per la risalita di sabbia sahariana proveniente dal Nordafrica, un fenomeno davvero suggestivo.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 14 maggio

Domani, giovedì 14 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile, con nubi e temperature in aumento. Sulla Capitale si attende un cielo coperto di notte e al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio e sereno di sera. La colonnina di mercurio oscillerà tra minime di 16 e massime di 30 centigradi. Precipitazioni assenti e venti prevalentemente forti, che soffieranno da SSE. Stessa situazione si registrerà sugli altri capoluoghi del Lazio.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 maggio

Sabato 16 maggio il cielo su Roma sarà in prevalenza coperto e lo resterà per tutto l'arco della giornata, ma con nessuna precipitazione in vista. Le temperature saranno comprese tra 16 e 24 centigradi. Cielo coperto anche nel resto del Lazio, con pioggia debole attesa su Viterbo. Domenica 17 maggio su Roma transiteranno nubi sparse, con possibili deboli precipitazioni nel pomeriggio. Nubi sparse anche sul resto dei capoluoghi del Lazio, cielo coperto su Frosinone.