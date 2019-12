in foto: (La Presse)

Le previsioni meteo a Roma per sabato 14 e domenica 15 dicembre registrano cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it il weekend si preannuncia all'insegna di un tempo abbastanza stabile, sicuramente si verificherà una parziale ripresa, con l'allontanamento del vortice ciclonico che lascerà il nostro Paese nelle prossime ore. I miglioramenti saranno visibili già a partire da stasera, con un'attenuazione del maltempo dopo l'allerta meteo di oggi, diramata dalla protezione civile, che a seguito della quale la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza per disporre la chiusura delle scuole di Roma, così come hanno fatto i sindaci di diversi Comuni in Provincia.

Le previsioni meteo Roma per domani, sabato 14 dicembre

Domani le previsioni meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Il cielo sarà sgombro dalle nuvole durante la notte, lo resterà al mattino, mentre qualche nube coprirà il sole nel corso del pomeriggio e di sera. Le precipitazioni saranno assenti e i venti di Maestrale soffieranno deboli o moderati. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 9 e massime di 15 centigradi.

Le previsioni meteo Roma per domenica 15 dicembre

Domenica le previsioni meteo a Roma promettono ancora un tempo stabile e soleggiato, almeno per la prima parte della giornata, con precipitazioni assenti. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nuovamente già a partire dalla tarda mattinata o nel primo pomeriggio, con cielo coperto e possibile debole pioggia. Ulteriore aumento delle temperature nella Capitale che oscilleranno tra minime di 11 e massime di 16 centigradi.