Caldo e afa sono le previsioni meteo Roma per oggi, venerdì 13 settembre. Gli esperti hanno promesso: ci attende un giornata di cielo sereno e sole splendente, come del resto sta accadendo questa settimana. Il tempo si manterrà bello anche nel weekend, con temperature decisamente al di sopra della media stagionale, che sulle regioni centrali e in gran parte d'Italia arriveranno a toccare, se non addirittura superare, il 30 centigradi. Un caldo estivo che ci consentirà di godere ancora di un piacevole tepore, ma senza le notti infuocate registrate nei mesi scorsi. Dal tramonto in poi, infatti, la colonnina di mercurio si abbasserà, concedendoci un fresco riposo.

Previsioni meteo Roma oggi, 13 settembre: bel tempo e temperature alte

Oggi il tempo ci farà trascorrere una giornata che ha tutte la caratteristiche dell'estate. Già dalla mattina il cielo apparirà libero dalle nuvole con un sole splendente sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 32 centigradi a Roma, con punte fin o a 30 centigradi a Latina e Frosinone, mentre a Rieti e Viterbo si attesteranno leggermente al di sotto, ma il caldo sarà comunque assicurato.

Previsioni meteo Roma domani

Domani, come per il resto del fine settimana ci attende un giornata splendida, grazie al ritorno prorompente dell'alta pressione che consentirà l'influenza delle correnti africane sul nostro Paese. Un'occasione perfetta per regalarci del tempo da trascorrere fuori casa, che sia in campagna o al mare, farà davvero caldissimo. Una fase che gli esperti chiamano "estate settembrina", segno di una stagione che sembra non voglia finire. Il bel tempo è assicurato anche per l'inizio della prossima settimana.