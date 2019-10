in foto: foto di repertorio

Anche per domani, domenica 13 ottobre, previsto tempo parzialmente nuvoloso sulla città di Roma e sulla provincia, come oggi, ma non sono previste precipitazioni (rischio del 10 per cento sia la mattina che la sera). Temperature praticamente estive, con le massime e le minime in lieve rialzo a 25 e 15 gradi. Deboli i venti. Un fronte perturbato arriverà sulla penisola italiana nella giornata di lunedì 14 ottobre, ma sulla città di Roma, per ora, non sono previste piogge. Da martedì, invece, dovrebbe tornare il sereno.

Come detto la giornata di domani sarà caratterizzata da temperature estive, ma il cielo sarà prevalentemente nuvoloso sulla città di Roma. Spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it che "nonostante la presenza dell'anticiclone africano, dobbiamo ricordarci che siamo ormai arrivati alla fine della prima metà del mese di ottobre. In questo periodo dell'anno, come giusto che sia, le alte pressioni non riescono a garantire la stabilità assoluta che caratterizza invece i mesi estivi. Gioco forza, dobbiamo attenderci alcuni disturbi che si tradurranno in una maggior nuvolosità dovuta ad infiltrazioni d'aria umida atlantica. Le aree dove il sole sarà maggiormente disturbato dalle nubi saranno quelle del Nord, le aree interne e tirreniche del Centro e la Sardegna".

La perturbazione atlantica che arriverà sulla penisola italiana nel corso della giornata di lunedì porterà maltempo soprattutto nelle aree del nord Italia nella giornata di martedì e in quella di mercoledì. Piogge previste lungo tutto l'arco alpino, dal nord ovest al nord est, ma per il momento il Lazio, stando ai modelli meteorologici attuali, dovrebbe essere risparmiato da questa nuova ondata di maltempo. Per ora le previsioni dicono sole e temperature primaverili per Roma.