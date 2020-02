Le previsioni del meteo a Roma per giovedì 13 febbraio registrano cielo poco nuvoloso, sole e caldo. Ancora bel tempo sull'Italia e sulle regioni centrali, nel Lazio da lunedì è in corso la rimonta dell'alta pressione, che sta portando un clima decisamente mite e temperature al di sopra della media stagionale, con un febbraio dal sapore primaverile. Come avvertono gli esperti de IlMeteo.it, però "le forti correnti sud-occidentali hanno cominciato a perdere di energia e questo porterà ad un lieve ridimensionamento. Tuttavia l'alta pressione manterrà ancora valori termici stabili e comunque alti". Un quadro meteorologico dal quale non ci attendiamo grandi cambiamenti nell'arco della settimana, tranne qualche precipitazione che potrebbe cadere anche su Roma e sul Lazio venerdì e domenica.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 13 febbraio

Domani, giovedì 13 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso e sole. Sulla Capitale si attende cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, dal mattino fino a sera, per tutto l'arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 4 e i 16 centigradi. Tempo bello anche nel resto dei capoluoghi del Lazio, con poche nubi su Frosinone e Latina, cielo completamente sereno su Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo per San Valentino, venerdì 14 febbraio

Venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, le previsioni del meteo a Roma registrano un quadro meteorologico parzialmente disturbato dal maltempo, che potrebbe fare temporaneamente irruzione in questa calda e soleggiata settimana, con possibili precipitazioni anche sulla Capitale e sul Lazio. Le temperature tuttavia non subiranno variazioni significative e tenderanno a rimanere piuttosto stabili e alte. Il quadro meteorologico migliorerà complessivamente nel weekend, soprattutto nella giornata di sabato.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 15 e domenica 16 febbraio

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend registrano sole e caldo. Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo, sulla Capitale e sugli altri capoluoghi del Lazio. Sia sabato 15 che domenica 16 febbraio il sole splenderà indisturbato, a parte qualche annuvolamento, che potrebbe portare pioggia. Il clima sarà mite e piacevole specialmente durante le ore centrali del giorno, mentre più rigido dopo in tramonto e durante la notte, soprattutto nelle zone più interne.