in foto: La Presse

Sole e caldo sono le previsioni meteo per oggi, giovedì 12 settembre. A partire da oggi, le temperature sono in progressivo aumento e la colonnina di mercurio registrerà massime fino a 35 centigradi, grazie al ritorno, atteso e sperato, dell'anticiclone africano, che porterà aria davvero bollente sull'Italia, in particolare sulle regioni centrali. Il tempo resterà bello sulla Capitale e su tutti i capoluoghi del Lazio nel weekend e almeno fino all'inizio della prossima settimana, con temperature anche sopra i 30 centigradi.

Previsioni meteo Roma oggi, 12 settembre: sole e caldo

La giornata di oggi sarà caratterizzata dall'arrivo di un caldo anomalo, ben oltre la media stagionale. Ciò sarà possibile grazie all'influenza del vortice di bassa pressione, che consentirà la risalita dell'aria calda sulla nostra Penisola. L'anticiclone africano da una parte e quello delle Azzorre dall'altra assicureranno una giornata di piena estate, occasione perfetta per ritirare fuori costumi da bagno, teli e creme solari ormai riposti nell'armadio al termine delle vacanze al rientro dalle ferie e godersi le ultime giornate di mare.

Previsioni meteo Roma domani

Il caldo intenso e il bel tempo continueranno a manifestarsi anche domani, aprendo un fine settimana all'insegna del sole. Le temperature resteranno alte, con massime pari o superiori ai 30 centigradi. Stesso discorso vale per il weekend, quando ci si potrà sbizzarrire con gite fuori porta, passeggiate o giornate in spiaggia, per assaporare ancora l'estate.