in foto: La Presse

Le previsioni del meteo a Roma per martedì 12 maggio registrano sole e temperature stabili. La seconda settimana di maggio è iniziata all'insegna del bel tempo sul Lazio, dopo il peggioramento registrato nella notte, con pioggia e temporali seppur passeggeri che hanno transitato anche sulla Capitale. Sarà una settimana caratterizzata dall'instabilità quella appena iniziata, con rovesci in vista sul territorio anzionale, ma sulle regioni centrali il tempo dovrebbe mantenersi piuttosto stabile, senza particolari cambiamenti. Domani infatti sarà una giornata prevalentemente soleggiata, con prevalenza di sole e massime oltre i 24 centigradi durante le ore più calde. In settimana è previsto un aumento delle temperature, che arriveranno a toccare punte di 31 centigradi. Nuovo seppur parziale peggioramento in v ista nel weekend.

Le previsioni del meteo per domani, martedì 11 maggio

Domani, martedì 11 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano sole. Sulla Capitale si attende sole poco nuvoloso durante la notte, cielo sereno al mattino e per tutto l'arco della giornata. Situazione simile nel resto del Lazio, con cielo sereno su Frosinone, Latina e Viterbo, mentre su Rieti transiteranno nubi sparse, portando isolate piogge.

Le previsioni del meteo per giovedì 14 maggio

Durante la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio, giovedì 14 sarà la giornata più calda. Gli esperti rendono noto che le massime potranno arrivare a toccare punte di 31 centigradi, temperature praticamente estive. Nel weekend si potrebbe registrare invece un nuovo seppur parziale peggioramento, con cielo coperto su Roma e possibili precipitazioni.