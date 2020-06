Previsioni meteo Roma 12 giugno: torna il sole, temperature in aumento

Cielo sereno, sole e temperature in lieve aumento sono le previsioni del meteo a Roma per venerdì 12 giugno. Un weekend alle porte che si apre con il tempo bello, dopo i temporali dei giorni scorsi. Sabato 13 si attendono ancora possibili piogge, mentre domenica 14 giugno il sole brillerà per tutto l’arco della giornata.