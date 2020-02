Le previsioni del meteo per mercoledì 12 febbraio registrano cielo sereno e sole, con temperature in aumento. Come annunciato nei giorni scorsi dagli esperti de IlMeteo.it, ad attenderci è una giornata all'insegna del bel tempo, grazie alla rimonta dell'alta pressione e alla sua interazione con le correnti miti sud-occidentali. Un quadro metereologico caratterizzato da un clima primaverile con valori massimi che arriveranno a toccare punte oltre 23 centigradi in alcune regioni d'Italia. Nella Capitale e nel Lazio, la colonnina di mercurio oscillerà tra i 6 e i 16 centigradi, ben oltre al di sopra della media stagionale. Domani sarà insomma, con tutta probabilità, la giornata più calda della settimana.



Le previsioni del meteo per domani, martedì 11 febbraio

Domani, martedì 12 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per tutto l'arco della giornata. Stessa situazione sugli altri capoluoghi del Lazio, dove il tempo si manterrà bello. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra 6 e 16 centigradi, con punte di 18, nelle ore più calde. Valori che si manterranno uguali o leggermente più bassi altrove.

Le previsioni per il weekend di sabato 15 e domenica 16 febbraio

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Sarà un fine settimana all'insegna del bel tempo con temperature che si manterranno piuttosto stabili o leggermente più basse rispetto a inizio settimana. Le minime si attesteranno sui 4 centigradi, mentre le massime non supereranno i 16. Tempo bello e soleggiato anche sugli altri capoluoghi del Lazio.