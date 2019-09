in foto: Caldo a Roma

Sole e caldo, con le temperature che torneranno a salire sopra i 30 gradi: queste le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 11 settembre, a Roma. Per tutta la settimana sulla penisola tornerà una vasta area di alta pressione che porterà nuovamente temperature estive e sopra la media del periodo. Per la giornata di oggi previste le massime intorno ai 31 gradi nelle ore più calde della giornata. Resteranno fresche le minime, con il termometro che nel corso della notte potrebbe scendere al di sotto dei 17 gradi.

Previsioni meteo Roma oggi, 11 settembre: caldo e sole in città

La corrente di aria calda resterà sulla penisola per tutta la settimana corrente e non è escluso che il bel tempo possa caratterizzare anche la prossima settimana. Nel fine settimana le temperature saliranno ulteriormente e in molte città italiane il termometro potrebbe toccare anche i 35/36 gradi nelle ore più calde. Previsto un modesto aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane.

Previsioni meteo Roma domani

Identiche a quelle di oggi le previsioni del tempo per domani per quanto riguarda la città di Roma e in generale tutto il Lazio: sole e caldo caratterizzeranno tutta la giornata. Le temperature massime saranno stabili a 31/32 gradi, mentre le minime non dovrebbero scendere sotto i 15/16 gradi nel corso delle ore notturne. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutto l'arco della giornata. L'alta pressione, come detto, caratterizzerà anche il fine settimana e quasi sicuramente anche l'inizio della prossima settimana.