in foto: Foto di repertorio – caldo a Roma

Ecco la classica ‘ottobrata romana', con sole e temperature quasi estive, le tipiche giornate che a Roma, in ottobre, riportano la mente all'estate appena passata. Da domani, venerdì 11 ottobre, arriverà sull'Italia un anticiclone sub-tropicale, che porterà, per l'appunto, caldo e tempo stabile e soleggiato. Resterà sul nostro Paese sicuramente fino al weekend, ma anche nei primi giorni della prossima settimana. L'alta pressione africana, soprattutto al centro sud Italia, farà alzare le temperature di diversi gradi. Nel fine settimana al sud si toccheranno i 30 gradi, ma anche a Roma, Bologna, Ferrara e Firenze, le temperature saranno tipicamente estive e si manterranno stabilmente sopra i 25 gradi. Questa fase di alta pressione durerà almeno fino a lunedì 14 ottobre, mentre da martedì alcune perturbazioni atlantiche potrebbero cominciare a minacciare il bel tempo.

Le previsioni del tempo per Roma, fine settimana estivo con caldo e sole

Non sono previste precipitazioni sulla città di Roma e sul Lazio nel fine settimana, con le temperature che aumenteranno di diversi gradi. Domani, giovedì 11 ottobre, previsto sole e temperature in rialzo, ma è da venerdì che arriverà davvero il caldo. Nel fine settimana, infatti, le temperature a Roma toccheranno i 26/27 gradi nelle ore più calde della giornata. Tempo stabile anche nei primi giorni della prossima settimana, mentre un primo peggioramento del meteo è previsto intorno al 16/17 ottobre (ma i modelli sono ancora incerti in questo senso).