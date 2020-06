Le previsioni del meteo per domani, giovedì 11 giugno registrano ancora allerta meteo, con possibili piogge e temporali. Il maltempo continua a minacciare il territorio del Lazio, ieri il Centro Funzionale Regionale del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dal pomeriggio e per le successive 24-36 ore. Una settimana all'insegna dell'instabilità, con temperature che si attestano su valori più bassi rispetto a quelli dei giorni scorsi, compresi tra minime di 15 e massime di 21 centigradi. Come prevedono gli esperti de IlMeteo.it infatti, l'Italia fino a giovedì resterà intrappolata in una ‘gabbia temporalesca' a causa dell'influsso di un ciclone posizionato tra la Francia e le regioni nord-occidentali e solo nella seconda parte della settimana, godremo di un miglioramento.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, giovedì 11 giugno

Domani, giovedì 11 giugno, le previsioni del meteo a Roma registrano possibili precipitazioni moderate anche a carattere temporalesco. Nel dettaglio, sulla Capitale si attendono temporali alternati a schiarite per tutto l'arco della giornata, con un miglioramento in vista in serata e piogge assenti. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 21 centigradi. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, dove la colonnina di mercurio non supererà i 20 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 13 e domenica 14 giugno

Il weekend a Roma e nel Lazio sarà all'insegna dell'instabilità. Sabato 13 giugno il tempo sarà infatti ancora brutto, con annuvolamenti e precipitazioni di debole o moderata intensità, che potrebbero registrarsi al mattino e alla sera. Pioggia alternata a schiarite o nubi sparse con isolate piogge nel resto del Lazio. Domenica 14 giugno a Roma il tempo sarà bello, con cielo sereno, sole e temperature in leggero aumento, comprese tra i 15 e 26 centigradi. Il tempo si manterrà stabile, senza particolari variazioni, anche sugli altri capoluoghi di provincia.