Le previsioni del meteo a Roma per martedì 11 febbraio registrano cielo poco nuvoloso o nubi sparse ma temperature in progressivo aumento. Come previsto dagli esperti de IlMeteo.it il quadro meteorologico sarà fortemente influenzato dall'energica rimonta dell'alta pressione, grazie all'influenza dell'anticiclone di matrice sub tropicale, che porterà un clima decisamente mite per la stagione, concedendoci un assaggio di primavera. L'inverno quest'anno pare proprio non voler arrivare, dopo un gennaio deludente dal punto di vista del freddo, anche a febbraio, la colonnina di mercurio non ne vuole sapere di abbassarsi, almeno fino alla prima metà del mese, registrando, anzi, valori ben al di sopra della media stagionale. Tra martedì e mercoledì, infatti, arriveranno le correnti sud-occidentali, che porteranno le massime fino a picchi di 20 centigradi. Una fase che cambierà tuttavia di nuovo a partire dal prossimo venerdì, quando le correnti dovrebbero orientarsi da ovest-nord-ovest divenendo meno miti.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 11 febbraio

Martedì 11 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso o nuvole sparse, ma temperature al di sopra della media stagionale, che oscilleranno tra minime di 8 e massime di 18 centigradi e oltre. Il quadro meteorologico sarà simile sul resto dei capoluoghi del Lazio, con poche nubi in cielo e precipitazioni assenti. Le temperature al di fuori della Capitale saranno leggermente più basse, di uno o due centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend del 15 e 16 febbraio

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole. Un fine settimana all'insegna del bel tempo con temperature che si manterranno piuttosto stabili, anche se più basse rispetto a inizio settimana. Le minime si attesteranno sui 4 centigradi, mentre le massime non supereranno i 17. Tempo bello e soleggiato anche sugli altri capoluoghi del Lazio.