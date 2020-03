Le previsioni del meteo a Roma per martedì 10 marzo registrano tempo instabile. Un quadro meteorologico che, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it preannuncia un progressivo miglioramento, con il ritorno di tempo soleggiato e più mite grazie al ritorno dell'anticiclone che eserciterà la sua influenza sulle regioni centrali e sul Lazio. Un miglioramento che tuttavia non durerà molto ma bene presto torneremo a riaprire gli ombrelli. La settimana che va da oggi, lunedì 9 marzo a domenica 15 marzo, il tempo sarà all'insegna della forte instabilità, con possibili rovesci in varie zone del territorio.

Previsioni del meteo per domani, martedì 10 marzo

Domani, martedì 10 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno, con possibili e parziali annuvolamenti. Il cielo sarà poco nuvoloso di notte sereno al mattino e di pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 17 centigradi. Situazione simile nel resto dei capoluoghi del Lazio, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo Roma weekend 14 e 15 marzo

Le previsioni del meteo a Roma per il weekend registrano l'arrivo di una nuova perturbazione, accompagnata da aria fredda. Sabato 14 e domenica 15 marzo, le previsioni del meteo a Roma preannunciano un weekend all'insegna dell'invariabilità, con cielo coperto o pioggia debole su Roma. Cielo coperto o con isolate piogge anche su Viterbo e Rieti, mentre su Latina e Frosinone ci saranno poche nubi in cielo ma le precipitazioni dovrebbero essere assenti. Domenica 15 marzo è prevista nebbia di notte, nubi sparse al mattino e cielo poco nuvoloso nell'arco della giornata. Le temperature subiranno un aumento, con punte massime fino a 20 centigradi.