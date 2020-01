Previsioni meteo Roma 10 gennaio: temperature gelide, nel weekend brusco calo fino a zero gradi

Cielo poco nuvoloso e temperature gelide sono le previsioni del meteo a Roma per domani, venerdì 10 gennaio. Ad attenderci un freddo weekend, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 la colonnina di mercurio in tutto il Lazio scenderà vertiginosamente, fino a toccare lo zero anche nella Capitale.