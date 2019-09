in foto: Nuvole su Roma

Domani, martedì primo ottobre, la giornata meteorologica per quanto riguarda la città di Roma sarà caratterizzata dalla presenza di nuvole lungo tutto l'arco della giornata, ma non sono previste precipitazioni. In lieve calo le temperature, comprese tra i 17 e i 26 gradi. Per la giornata di dopodomani, mercoledì 2 ottobre, è previsto l'arrivo di piogge e temporali sull'intera penisola e anche sulla regione Lazio. Previsti temporali e grandinate anche sulla città di Roma soprattutto nel corso della tarda serata. Giovedì e venerdì il tempo sarà variabile, ma non dovrebbero esserci precipitazioni, mentre un nuovo peggioramento è atteso per il fine settimana.

Previsioni meteo Roma, mercoledì arrivano i temporali

Per quanto riguarda la giornata di domani, come detto, non sono previste precipitazioni sull'intera regione Lazio, anche se il cielo comincerà ad annuvolarsi. Mercoledì, invece, riporta il bollettino meteo della Protezione civile del Lazio, sono previste precipitazioni "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori settentrionali della Regione". Nessuna variazione di rilievo per quanto riguarda le temperature, mentre i mari saranno localmente molto mossi specialmente in serata.

Previsioni Meteo, in arrivo una ‘sferzata artica'

Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, arriverà nel corso della settimana una ‘sferzata artica' che porterà maltempo, ma anche un calo delle temperature e vento di tramontana. "Un'improvvisa migrazione verso il Regno Unito dell'alta pressione attualmente sull'Italia, favorirà la discesa di un fronte perturbato ricolmo d'aria fredda che giungerà sull'Italia nei prossimi giorni. La settimana sarà dunque contrassegnata da un'imminente sferzata artica, accompagnata non solo da un brusco crollo termico, ma anche da temporali, grandine e vento", spiegano gli esperti.