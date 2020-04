Le previsioni del meteo a Roma per venerdì 1 maggio registrano bel tempo, con cielo poco nuvoloso, temperature che oscilleranno tra minime di 12 e massime di 22 centigradi e vento moderato. Maggio si aprirà all'insegna del caldo e della bella stagione. La prima parte del mese sarà infatti caratterizzata, come prevedono gli esperti, da un intenso anticiclone africano, che ci farà gustare un anticipo d'estate. Un caldo che anche nelle regioni centrali porterà la colonnina di mercurio a raggiungere valori alti, fino a punte di 30 centigradi nelle ore più calde. Un quadro che potrebbe essere interrotto, già durante la prima settimana, da precipitazioni anche a carattere temporalesco, che faranno irruzione sulla nostra Penisola. Si tratterà tuttavia solo di una breve pausa, che lascerà in poco tempo nuovamente spazio all'alta pressione.

Le previsioni del meteo per domani, venerdì 1 maggio

Domani, venerdì 1 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato, con il passaggio di qualche nube. Nella Capitale il cielo sarà sereno di notte e al mattino, poco nuvoloso di pomeriggio e coperto di sera. Le precipitazioni saranno totalmente assenti. Il vento soffierà moderato da Ovest-Sud-Ovest, mentre le temperature oscilleranno tra i 12 e i 22 centigradi. Bel tempo anche nel resto del Lazio sui capoluoghi di provincia, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature intorno ai 20 centigradi.

Le previsioni del meteo per sabato 2 e domenica 3 maggio

Il tempo si manterrà bello ache nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 maggio per le quali le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Le temperature in città subiranno un aumento fino a raggiungere punte di 24 centigradi nelle ore più calde. Sabato sulla Capitale il cielo sarà coperto di notte, poco nuvoloso al mattino e di pomeriggio e di sera. Domenica il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, sereno di pomeriggio e poco nuvoloso di sera. Tempo stabile e soleggiato anche sugli altri capoluoghi del Lazio.