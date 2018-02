Il freddo vortice depressionario si sposterà lentamente mercoledì verso Est, determinando nel Lazio una nuova giornata instabile con fenomeni piovosi che insisteranno sulla regione generalmente fino a sera. Temperature minime in leggero aumento, massime in lieve diminuzione. Venti fino a moderati di Maestrale lungo le coste, residui da Sud/Sud-Ovest sul Pontino in rotazione a Libeccio dalla notte, in prevalenza da Est/Nord-Est su zone interne; fino a moderati da Sud/Sud-Ovest in quota. Mari mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: giornata caratterizzata da fenomeni temporaleschi, si registrerà una temperatura massima di 11°C alle ore 2, mentre la minima alle ore 23 sarà di 10°C. I venti saranno moderati da Sud sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 26km/h, moderati da Ovest/Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 17km/h.

Frosinone: maltempo e temporali, la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 10°C, la minima di 8°C alle ore 20. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 17km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità di circa 22km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 11km/h e 16km/h.

Latina: giornata caratterizzata da da pioggia e temporali, temperatura minima 10°C, massima 12°C. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 24km/h, moderati da Sud al pomeriggio con intensità di circa 26km/h, moderati da Ovest alla sera con intensità di circa 15km/h.

Rieti: pioggia o rovesci anche intensi, la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 7°C, la minima di 6°C alle ore 22. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 16 e 21km/h, deboli da Sud/Sud-Ovest alla sera con intensità tra 10km/h e 16km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, temperatura compresa tra 6°C e 7°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Est con intensità compresa tra 11 e 19km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità tra 11km/h e 20km/h, deboli da Sud-Ovest alla sera con intensità tra 6km/h e 12km/h.