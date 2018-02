Previsioni meteo Lazio mercoledì 21 febbraio: ancora una giorno di cieli coperti e rovesci

Continueranno a farsi sentire nel Lazio mercoledì gli effetti del vortice ciclonico e delle correnti continentali; avremo quindi intensa nuvolosità e piogge che insisteranno sulla regione per tutto il giorno. Temperature minime in lieve calo, massime generalmente stabili. Venti in prevalenza moderati. Mari mossi.