Durante la giornata di mercoledì la pressione ciclonica si muoverà verso i Balcani. Persisteranno tuttavia nel Lazio fino al pomeriggio addensamenti nuvolosi e rovesci sparsi organizzati specialmente lungo coste ed aree adiacenti. Rasserenamenti intensi a partire dalla sera. Temperature minime in deciso calo, massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati in prevalenza di Grecale con rinforzi dalla sera; deboli o moderati da Nord/Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi. Guardiamo la situazione nelle città

Roma: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 1°C. I venti saranno moderati da Nord-Est al mattino con intensità di circa 14km/h, moderati da Nord per il resto della giornata con intensità di circa 30km/h.

Frosinone: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra -1°C e 8°C. I venti saranno deboli da Est/Nord-Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli da Nord/Nord-Est con intensità tra 9km/h e 16km/h.

Latina: cielo coperto, si registrerà una temperatura massima di 10°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 7 sarà di 1°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Nord-Est con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Nord/Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h, moderati da Nord alla sera con intensità di circa 18km/h.

Rieti: si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperatura minima -4°C, massima 7°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 10km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità compresa tra 14 e 27km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, si registrerà una temperatura massima di 7°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di -4°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Est con intensità di circa 18km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord/Nord-Est con intensità tra 19km/h e 36km/h.