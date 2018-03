L'arrivo di un fronte anticiclonico durante la giornata di giovedì favorirà nel Lazio tempo complessivamente stabile. Previsti addensamenti nuvolosi sulla dorsale, mentre lungo le coste si avrà ampio soleggiamento; dalla sera le velature interesseranno tutta la regione. Temperature minime in leggero calo, massime in rialzo con valori miti e ampiamente sopra i 15°C-16°C. Venti al mattino moderati da Ovest/Nord-Ovest in rotazione dal pomeriggio a Sud; moderati o tesi da Ovest/Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 15°C, la minima di 8°C alle ore 6. I venti saranno deboli da Ovest/Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 14km/h, moderati da Sud alla sera con intensità tra 12km/h e 18km/h.

Frosinone: generali condizioni di cielo velato, temperatura minima 4°C, massima 15°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 12km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 14km/h, deboli da Sud-Ovest alla sera con intensità tra 7km/h e 12km/h.

Latina: sole e qualche nube sparsa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 16°C, la minima di 7°C alle ore 7. I venti saranno moderati da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 14km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest con intensità di circa 12km/h, deboli da Sud/Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 13km/h.

Rieti: cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 3°C, massima 13°C. I venti saranno deboli da Sud/Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 7km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 12km/h e 19km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 10km/h e 22km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da cielo velato, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 13°C, la minima di 2°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio moderati da Sud-Ovest con intensità tra 15km/h e 21km/h, alla sera moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 10km/h e 24km/h.