Giovedì assisteremo all'allontanamento verso la Spagna dei vortici freddi che hanno caratterizzato il tempo sulle regioni centrali tirreniche nei giorni scorsi. Avremo nel Lazio condizioni generali di nuvolosità variabile, con maggiori addensamenti a ridosso della dorsale. Durante le notte previsti rasserenamenti sulle aree meridionali. Temperature minime in leggero calo, massime in lieve aumento. Venti deboli in prevalenza di Maestrale con rinforzi lungo le coste; moderati da Ovest/Sud-Ovest in quota. Mari molto mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 13°C, la minima di 8°C alle ore 23. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 14km/h, moderati da Ovest alla sera con intensità di circa 13km/h.

Frosinone: nuvolosità sparsa, si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 23 sarà di 5°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 5km/h, moderati da Ovest/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, alla sera deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 8km/h.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità, temperature comprese tra 7°C e 13°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Nord-Ovest con intensità compresa tra 14 e 9km/h, moderati da Ovest al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, moderati da Ovest/Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 14km/h.

Rieti: nuvolosità di passaggio, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 9°C, la minima di 2°C alle ore 23. I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 4km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud con intensità di circa 8km/h, alla sera deboli provenienti da Sud/Sud-Ovest con intensità di circa 9km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da cielo coperto, temperatura minima 2°C, massima 10°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Ovest/Sud-Ovest con intensità di circa 3km/h, deboli da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 5km/h e 10km/h, alla sera deboli provenienti da Sud-Ovest con intensità di circa 8km/h.