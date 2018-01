La presenza di correnti atlantiche caratterizzerà gran parte della giornata di giovedì. Avremo nel Lazio nubi medio basse che determineranno cieli intensamente coperti fin dal mattino, dapprima a ridosso della dorsale poi su gran parte della regione, salvo che lungo le coste dove si avranno ampie schiarite. Temperature minime in netto aumento, massime in lieve rialzo su zone interne. Venti moderati da Maestrale fino al pomeriggio in successiva attenuazione e rotazione a Sud/Sud-Est; tesi da Nord-Ovest in quota. Mari molto mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 8 sarà di 9°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 7km/h, deboli da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 12km/h, deboli da Sud-Est alla sera con intensità di circa 13km/h.

Frosinone: cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 5°C, massima 14°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Ovest con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 9km/h, deboli da Est alla sera con intensità di circa 4km/h.

Latina: qualche nube sparsa, la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 15°C, la minima di 8°C alle ore 8. I venti saranno moderati da Nord-Ovest al mattino con intensità di circa 13km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest/Nord-Ovest con intensità di circa 10km/h, deboli da Sud/Sud-Est alla sera con intensità di circa 6km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 3°C, massima 11°C. I venti saranno deboli da Nord-Est al mattino con intensità di circa 2km/h, per il resto della giornata deboli provenienti da Sud con intensità compresa tra 8 e 16km/h.

Viterbo: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 12°C, la minima di 4°C alle ore 8. I venti saranno deboli da Ovest/Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 5km/h, al pomeriggio moderati da Sud/Sud-Ovest con intensità tra 10km/h e 17km/h, deboli da Sud alla sera con intensità tra 9km/h e 19km/h.