Un sistema nuvoloso arriverà ad interessare giovedì le regioni centrali tirreniche, in seguito alla rotazione del vortice balcanico che nei giorni scorsi ha scandito la situazione meteorologica. Al mattino avremo nel Lazio tempo in prevalenza soleggiato, con un aumento delle nubi a a partire dal primo pomeriggio su tutta la regione ad esclusione delle aree costiere dove si prevedono invece ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli o moderati da Nord/Nord-Est su zone interne, moderati da Nord-Ovest altrove; tesi da Nord/Nord-Ovest in quota. Mari mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli in prevalenza sereni al mattino e transito di velature dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord/Nord-Ovest.

Frosinone: giornata caratterizzata da variabilità, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Ovest.

Latina: cieli in generale poco nuvolosi con stratificazioni in transito serale, la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord/Nord-Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Ovest.

Rieti: nubi compatte dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

Viterbo: nuvolosità sparsa per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Est.