L'avanzare di una perturbazione atlantica piloterà sul Mediterraneo durante la giornata di giovedì correnti più umide. Avremo quindi nel Lazio tempo perlopiù nuvoloso, con ampi rasserenamenti previsti lungo la dorsale e zone adiacenti. Piogge durante la notte sul Pontino. Temperature minime in leggero aumento, massime in lieve diminuzione. Venti da deboli a moderati da Sud/Sud-Est; moderati da Sud-Ovest in quota. Mari prevalentemente mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da cielo coperto, si registrerà una temperatura massima di 13°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 7°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est/Sud-Est con intensità di circa 6km/h, moderati da Sud/Sud-Est per il resto della giornata con intensità di circa 27km/h.

Frosinone: generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 2°C, massima 12°C. I venti saranno deboli da Est al mattino con intensità di circa 6km/h, deboli da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 12km/h.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità, temperatura minima 7°C, massima 13°C. I venti saranno deboli da Sud-Est al mattino con intensità di circa 5km/h, moderati da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, alla sera moderati provenienti da Sud-Est con intensità di circa 26km/h.

Rieti: cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra -1 e 10°C. I venti saranno deboli da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 5km/h, deboli da Sud al pomeriggio con intensità di circa 11km/h, alla sera deboli da Sud/Sud-Est con intensità tra 9km/h e 19km/h.

Viterbo: giornata caratterizzata da foschia intensa al mattino, la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 11°C, la minima di 1°C alle ore 6. I venti saranno deboli da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 9km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità compresa tra 11 e 22km/h.