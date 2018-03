Previsioni meteo Lazio giovedì 22 marzo: nuvolosità intensa e aria più fredda

Durante la giornata di giovedì nel Lazio il tempo sarà caratterizzato da una situazione di effettiva stabilità, con addensamenti nuvolosi ma assenza di piogge su l’intera regione. Temperature minime stabili o in leggera diminuzione, massime in lieve rialzo ma aria decisamente più fredda. Venti in prevalenza moderati. Mari mossi.