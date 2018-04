Le regioni tirreniche risentiranno giovedì dell'influenza dell'alta pressione centrata sull'Europa centrale. Il tempo nel Lazio sarà comunque caratterizzato da una lieve instabilità diurna, con addensamenti nuvolosi che porteranno a locali acquazzoni sulle aree interne meridionali della regione; il tutto cesserà in serata, quando sono previste ampie schiarite ovunque. Temperature minime in leggero calo, massime in lieve aumento con punte di 25°C sulle zone costiere. Venti prevalentemente moderati da Nord-Est; deboli o moderati da Est/Nord-Est in quota. Mari poco mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli in prevalenza poco nuvolosi salvo la presenza di qualche addensamento nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: tempo nuvoloso e deboli piogge nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Latina: cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Rieti: nubi sparse e rovesci pomeridiani, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Nord-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Viterbo: cieli poco nuvolosi per l'intera giornata ad eccezione di qualche addensamento pomeridiano, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino ed al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Est.