Una circolazione depressionaria centrata sulla Polonia allungherà giovedì la sua influenza anche sulle regioni tirreniche. Ciò comporterà nel Lazio ancora una giornata all'insegna dell'instabilità climatica, con al mattino residui piovaschi lungo le coste e al pomeriggio acquazzoni e temporali che si estenderanno sulle aree interne. Temperature minime e massime senza rilevanti variazioni. Venti in giornata deboli da Sud-Ovest con qualche rinforzo in prossimità delle zone costiere; deboli da Nord in rotazione ed attenuazione serale in quota. Mari prevalentemente poco mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e piovaschi intermittenti al pomeriggio, si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 17, mentre la minima alle ore 6 sarà di 13°C. I venti saranno moderati da Sud/Sud-Est al mattino con intensità di circa 13km/h, moderati da Sud/Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 15km/h, alla sera deboli provenienti da Nord/Nord-Est con intensità di circa 6km/h.

Frosinone: nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

Latina: cieli molto nuvolosi e deboli piogge, la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud/Sud-Est.

Rieti: cieli coperti e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: giornata caratterizzata da piogge e rovesci intensi, la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest.