Durante la giornata di giovedì transiterà nel Lazio un’intensa perturbazione; questo comporterà una situazione di intensa instabilità climatica, con cieli coperti e piogge anche a carattere temporalesco che interesseranno specialmente le aree settentrionali della regione. Temperature minime in leggero aumento, massime in calo. Venti tesi da Sud-Est in rotazione a Sud-Ovest dalla notte con rinforzi sulle zone interne; tesi da Sud-Ovest in quota. Mari molto mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: giornata caratterizzata da pioggia alternata a schiarite, la temperatura massima verrà registrata alle ore 12 e sarà di 15°C, la minima di 8°C alle ore 3. I venti saranno al mattino forti provenienti da Sud/Sud-Est con intensità di circa 34km/h, molto forti da Sud/Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 44km/h, alla sera forti da Sud/Sud-Est con intensità tra 39km/h e 46km/h.

Frosinone: piovaschi intermittenti, si registrerà una temperatura massima di 14°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 5 sarà di 5°C. I venti saranno moderati da Sud-Est per tutto il giorno con intensità di circa 22km/h.

Latina: variabilità con piovaschi e schiarite, si registrerà una temperatura massima di 15°C alle ore 12, mentre la minima alle ore 4 sarà di 8°C. I venti saranno per tutto il giorno forti provenienti da Sud-Est con intensità di circa 40km/h.

Rieti: giornata caratterizzata da pioggia intermittente e schiarite, temperatura minima 3°C, massima 12°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità compresa tra 26 e 33km/h, alla sera moderati da Sud con intensità tra 26km/h e 37km/h.

Viterbo: pioggia di debole intensità, si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 2 sarà di 4°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Sud/Sud-Est con intensità tra 27km/h e 42km/h, alla sera moderati da Sud con intensità tra 27km/h e 44km/h.