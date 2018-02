Previsioni meteo Lazio giovedì 15 febbraio: giornata di sole, aria molto fredda al mattino

Una bella giornata di sole e cieli tersi quella prevista per giovedì nel Lazio grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico. Temperature minime stazionarie, con gelate intense in mattinata sulle zone interne, massime in leggero aumento. Venti in prevalenza moderati settentrionali. Mari nel complesso mossi.