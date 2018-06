Il vortice di instabilità continuerà ad avvolgere le regioni tirreniche anche durante la giornata di giovedì. Avremo infatti nel Lazio al mattino rovesci sparsi sulle aree meridionali che invece nel pomeriggio arriveranno ad interessare tutta la regione, anche in modo persistente. Previsti rasserenamenti nelle ore notturne. Temperature minime in generale calo, massime in aumento. Venti deboli in prevalenza da Ovest/Sud-Ovest nelle ore diurne, in serata tendenza a Grecale su zone interne con moderato Maestrale sulle coste; deboli da Est/Nord-Est in quota. Mari mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: nubi in progressivo aumento con piogge anche a carattere temporalesco nel pomeriggio ed ampie schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: giornata caratterizzata da forti rovesci, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Latina: cieli molto nuvolosi con deboli piogge in assorbimento dal tardo pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

Rieti: nuvolosità e piogge fino alla sera, la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Est.

Viterbo: nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 14°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord/Nord-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord/Nord-Ovest.