Le regioni tirreniche saranno interessate giovedì da un'ansa ciclonica che porterà con sé instabilità climatica. Avremo nel Lazio intensa variabilità, con rovesci sulle aree più interne della regione al mattino che diverranno più sporadici a partire dalle ore pomeridiane, mentre altrove il tempo si manterrà perlopiù asciutto. In nottata le nubi lasceranno spazio a qualche schiarita. Temperature minime in leggero aumento, massime in riduzione. Venti fino a moderati tra Sud/Sud-Est e Sud-Ovest con rinforzi sulle coste, sino a moderati da Sud-Ovest su zone continentali; moderati o tesi da Sud/Sud-Ovest in quota. Mari poco mossi. Questa la situazione prevista nelle provincie laziali

Roma: cieli molto nuvolosi con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest/Sud-Ovest.

Frosinone: cieli coperti con piogge in intensificazione pomeridiana, ampie schiarite in serata, la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est/Sud-Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Latina: giornata caratterizzata da nuvolosità e rovesci, rasserenamenti in serata, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Rieti: cieli molto nuvolosi e piogge, migliora in serata, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Ovest.

Viterbo: nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud/Sud-Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno Sud-Ovest.