A Capodanno non pioverà. Ci saranno le nuvole che copriranno il cielo di Roma ma per il momento, previsioni aggiornate al 28 dicembre, non è prevista pioggia. Inoltre, stando a quanto riportano i siti di previsioni IlMeteo.it e 3BMeteo, le temperature dovrebbero essere il leggero aumento. Nella notte del 31 dicembre, infatti, a Roma le temperature minime non dovrebbero scendere al di sotto dei dieci gradi. Secondo IlMeteo.it, la notte del primo gennaio sarà caratterizzata dalla presenza di nubi sparse sulla città di Roma, ma non è prevista nessuna pioggia. Stesse previsioni sul sito 3BMeteo, anche se quest'ultimo prevede la possibilità di leggere piogge sulla Capitale nel pomeriggio del primo gennaio.

Le previsioni per la notte di Capodanno.

Per quanto riguarda le previsioni sull'intera penisola, secondo IlMeteo.it la notte di Capodanno a "trascorrerà con un tempo generalmente asciutto su quasi tutte le regioni, ma piuttosto nuvoloso al Nord.

Qualche precipitazione potrebbe interessare Piemonte e Liguria. Per il primo giorno del 2018 è atteso l'arrivo di una veloce perturbazione che porterà piogge al Nord e poi al Centro. Le precipitazioni risulteranno generalmente deboli, localmente moderate al Centro e in Emilia Romagna".