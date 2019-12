in foto: Foto di repertorio

Per la prima volta in questo inverno e proprio nella notte che precede quella di Capodanno 2020, a Roma le temperature potrebbero scendere sottozero. Nella notte di lunedì 30 gennaio, infatti, sono previste nella Capitale temperature minime vicine allo zero e in provincia, soprattutto ai Castelli Romani, il termometro potrebbe anche arrivare a toccare i meno 4 gradi. Sulle colline della provincia le temperature si manterranno sottozero almeno fino a venerdì 3 gennaio, mentre a Roma risaliranno di qualche grado sopra lo zero già nella notte di Capodanno. Sarà una notte freddissima ma, almeno stando alle ultime previsioni aggiornate, la temperatura non dovrebbe scendere sotto i tre/quattro gradi. Il sole, comunque, dovrebbe splendere per tutta la settimana, almeno fino a domenica 5 gennaio, con le temperature che si alzeranno di qualche grado nel prossimo fine settimana.

Previsioni meteo per il primo gennaio 2020 a Roma

Anche mercoledì primo gennaio sarà una giornata caratterizzata da freddo a Roma e tanto sole. Le temperature massime saranno intorno ai 10 gradi nelle ore più calde della giornata, mentre le temperature nella notte tra i primo e il 2 gennaio si manterranno intorno ai 4/5 gradi. Sole o nubi sparse anche negli altri giorni della prima settimana del nuovo anno. In provincia, come detto, le temperature si manterranno vicine allo zero o sottozero.

L'anticiclone avanza: temperature in rialzo nel weekend

Un anticiclone in arrivo sulla Penisola rialzerà le temperature di qualche grado già nel corso della notte di Capodanno. Il nuovo anno, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "si aprirà con un ulteriore espansione dell'alta pressione sull'Italia dove l'atmosfera risulterà davvero piatta sul fronte meteorologico con tanto sole al Centro Sud e sui rilievi del Nord. La Val Padana invece, comincerà ad essere avvolta da uno strato di nebbie e nubi basse che daranno vita alle classiche inversioni termiche capaci di mantenere un clima molto rigido sulla fascia pianeggiante rispetto alle vicine aree montuose dove il miglior soleggiamento garantirà un quadro climatico più gradevole. Le temperature saranno infatti in nuova e generale ripresa su gran parte d'Italia con valori che torneranno ancora una volta sopra la media del periodo eccezion fatta, come detto, dei settori pianeggianti del Nord".